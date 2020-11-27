В Православии происходит великий раскол, который затягивает за собой в воронку всё больше и больше Поместных Церквей, заявил управделами УПЦ…

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний прокомментировал для сайта Vesti.ua последние события в мировом Православии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Недавние события на Кипре показали один факт, который к сожалению уже не подлежит сомнению. Всеправославного единства больше не существует. Более того, православный мир столкнулся с новым и очень опасным расколом. Его основой является жажда единоличной власти, а главным инструментом — готовность не считаться с канонами, правдой и совестью в процессе достижения цели», — заявил владыка.

По словам архипастыря, «сейчас на наших глазах создается неполноценная и вредная копия мирового Православия». «В этой параллельной системе естественным и нормальным считаются такие аспекты, как искажение канонов, легализация раскольников, сослужение с лицами, которые не имеют действительного рукоположения, попрание соборного формата церковного управления. Всё то, что ещё совсем недавно казалось немыслимым и невозможным».

«Ведь за спиной этой действительности уже маячат новые ориентиры. Речь идет о дальнейшее выхолащивание православной экклезиологии, открытое сослужения с представителями других конфессий, соглашательстве с навязыванием ЛГБТ-культуры и т. д.», — отметил митрополит Антоний.

«Понимает ли руководство соответствующих Церквей то, что участие в крупных геополитических и политических играх имеет свою цену? Например, смогут ли они отказать определенным внешним силам, если те потребуют обеспечить церковную поддержку процессам продвижения интересов ЛГБТ? Хватит ли им мужества сказать „нет“? Очень в этом сомневаюсь, учитывая то, как уже прогнулись некоторые Первоиерархи в вопросе признания раскола. Следовательно, нужно говорить о том кризисе, который происходит в мировом Православии, не как о определенное противостояние между „греческим“ и „славянским“ мирами. Или боя за административные церковные границы», — считает управделами УПЦ.

«Всё гораздо сложнее и острее. Фактически происходит великий раскол, который затягивает за собой в воронку параллельной настоящему православному миру системы все больше и больше Поместных Церквей. Именно поэтому суть нынешнего кризиса можно свести к борьбе тех, кто хочет создать свою, удобную и соответствующую собственным интересам, версию Православия с теми, кто желает сохранить верность Православию. Это должен понимать каждый священнослужитель и каждый верующий в каждой Православной Церкви. И на основании этого понимания осуществлять свой выбор — оставаться среди верных Богу или идти на компромисс со своей совестью и становиться частью симулякру Православия», — заключил митрополит Антоний.

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