В Костроме могут восстановить памятник Царю Михаилу Романову и коленопреклоненному Ивану Сусанину, который в своё время спас первого из Романовых от поляков. Воссоздание памятника народному герою 23 ноября 2020 года обсудили в Общественной палате Костромской области. Речь идёт о монументе работы известного петербургского скульптора Василия Демут — Малиновского, сообщает газета «Северная правда».

С инициативой восстановить монумент выступили общественники во главе с заведующим кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ Алексеем Зябликовым, а на прошлой неделе мэр Костромы Юрий Журин вынес инициативу на обсуждение Совета по вопросам историко-архитектурного облика города.

У монумента непростая история. 185 лет назад костромичи сами рассказали о замысле такого памятника Государю Николаю I во время его визита в Кострому. Император дал высочайшее соизволение. Скульптуру изготовили по проекту петербургского скульптора Василия Демут-Малиновского. На постаменте — бюст молодого Михаила Романова, а у подножья — народный герой Иван Сусанин, преклонивший колено перед царем и обращенный лицом к народу. Фигуру крестьянина скульптор создавал дважды: первая модель, на которую творец потратил много сил и времени, рухнула. Монумент украсил главную площадь города в марте 1851 года, но автор не дожил пять лет до этого момента. А в 1918 году памятник, который историки называют в числе наиболее выдающихся в России, был разрушен. Под предлогом того, что «негоже» крестьянину стоять на коленях перед царем. Тогда же центральную площадь переименовали из Сусанинской в Революции.

Кстати, подлинная часть памятника — колонна — сохранилась до наших дней. Её нашли в 1972 году во время земляных работ на улице Свердлова, которыми руководил Борис Коробов, на тот момент — главный инженер горкомхоза. Именно он уже долгое время продвигает идею восстановления памятника, и многое сделал для того, чтобы возродить монумент в былом виде. В том числе, смонтированы фундаменты — 25 семиметровых буронабивных свай и ростверк из бетона. Сделана гипсовая модель бюста Михаила Романова в натуральную величину, рисунок горельефа, эскизы. Все наработанное Борис Константинович безвозмездно предоставит городу.

Возражений на совете у общественников не возникло. «Настоящий смысл этого памятника, что русский человек может преклонить колено только перед Богом, родиной и флагом. И данная скульптурная группа показывает, что Иван Сусанин в последний миг своей жизни, обращается к Богу. Иван Сусанин, он патриот своей Родины. Быть патриотом своей Родины — это ли не счастье. Поэтому актуальность этого памятника проходит через века», — заявил председатель комиссии по защите прав граждан, общественному контролю и информационной политике Общественной палаты Костромской области Олег Промптов.

Тем не менее, общественники предложили узнать мнение костромичей на счёт возвращения памятника. Это касается и места его воссоздания, и транспортной схемы, которую возможно придется изменить, и уже существующего памятника Ивану Сусанину, ставшего одной из визитных карточек Костромы. Если по первому вопросу один из частых и оправданных ответов — законное историческое месторасположение, то по последнему возникла полемика. Один из предложенных вариантов — оставить оба памятника. Борис Коробов отмечает, что во время активной работы над восстановлением скульптуры современный памятник планировали перенести в Сусанино, а на его месте воссоздать Александровскую часовню, построенную в конце 1880-х в память убиения царя Александра II. Таким образом, удалось бы воспроизвести весь исторический комплекс центра Костромы.

Нельзя не учитывать и финансовый вопрос. Объемы затрат, конечно, еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что бюджету это не по карману. Юрий Журин выразил надежду на помощь авторитетных общественных организаций — Военно-исторического общества и Географического общества, которые уже принимали участие в восстановлении исторической целостности города и располагают ресурсами. Также в Костроме создадут Попечительский совет, куда войдут меценаты, которые смогут поучаствовать в деле возрождения памятника.

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