Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2020

В Санкт-Петербурге освятили отреставрированное надгробие на могиле Федора Достоевского
Венки и цветы к памятнику возложили губернатор Александр Беглов…

В Санкт-Петербурге освятили отреставрированное надгробие на могиле Федора Достоевского11 ноября 2020 года, в 199-ю годовщину со дня рождения Федора Достоевского (1821−1881), в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры состоялось открытие отреставрированного надгробного памятника великого русского писателя. Это первое мероприятие в рамках совместного проекта Издательского дома «АиФ — Петербург» и благотворительного фонда Грачьи Погосяна «Культурный марафон к 200-летию Ф.М. Достоевского», сообщает ИА Вода живая.

Чин освящения памятника совершили клирики собора Владимирской иконы Божией Матери иерей Александр Прокофьев и диакон Андрей Реймерс. Затем была отслужена заупокойная лития.

«Рядом с нашим собором находится прекрасный памятник писателю, множество людей каждый день посещают это место, — сказал отец Александр. — Федор Михайлович последние два года жизни каждое воскресенье приходил на богослужения в наш собор. Мы помним его, эта память всегда жива. Его творчество — это бриллиантовый мост русской литературы, который соединил эпоху Золотого века, эпоху Александра Пушкина, с эпохой Серебряного века — творчеством Александра Блока, Анны Ахматовой, Николая Гумилева. Мы чтим его, молимся за него».

Священник выразил благодарность Грачье Погосяну, который обратил внимание на плачевное состояние памятника и принял решение отреставрировать его в преддверие 200-летия со дня рождения писателя. К сожалению, благотворитель по болезни не смог присутствовать на церемонии.

Венки и цветы к памятнику возложили губернатор Александр Беглов, священнослужители, сотрудники мемориального музея-квартиры писателя и другие гости.

Надгробный памятник Федору Достоевскому входит в экспозицию Музея городской скульптуры. Он был установлен в 1883 году. Проект реставрации реализован при содействии городского комитета по культуре. Были обновлены бронзовый бюст, ограда, гранитные блоки и надписи.

Русская линия

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В Санкт-Петербурге освятили отреставрированное надгробие на могиле Федора Достоевского
Венки и цветы к памятнику возложили губернатор Александр Беглов...

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