Любой разрыв ткани церковной жизни — это всегда трагедия и боль, но уврачевать эти раны можно только каноническим путём, заявил глава Синодального отдела…

Владимир Легойда: «Сегодня у нас с Константинопольским Патриархатом отношений нет, миряне не могут приступать к таинствам в храмах, находящихся под его юрисдикцией»,

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», заявил, что действия Константинопольского Патриархата на Украине являются грубым и неканоническим вмешательством во внутренние дела Русской Православной Церкви и подрывают братские отношения внутри семьи Поместных Православных Церквей, сообщает Патриархия.Ru.

Представитель Церкви пояснил, что существует несколько градаций разрыва межцерковных связей, когда отношения перестают быть полноценными: в одном случае не могут сослужить архиереи, в другом — архиереи и священники; крайняя степень — когда и миряне не могут приступать к таинствам.

«Сегодня у нас с Константинопольским Патриархатом отношений нет, миряне не могут приступать к таинствам в храмах, находящихся под его юрисдикцией», — напомнил В. Легойда.

Говоря о перспективах восстановления отношений, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил: «Надежда на то, что все нормализуется, есть всегда, как и готовность пройти свою часть пути. Но для восстановления отношений должна быть и готовность другой стороны».

«Фактически, это Константинополь своими действиями разорвал отношения с нами, вторгнувшись на каноническую территорию другой Поместной Церкви и нарушив то, что столетиями было незыблемо. Русская Церковь лишь констатировала невозможность продолжения отношений с Константинопольским Патриархатом в настоящих условиях», — пояснил представитель Церкви.

«Любой разрыв ткани церковной жизни — это всегда трагедия и боль, но уврачевать эти раны можно только каноническим путем. Тем путем, который является для Церкви естественным, важным, правильным», — заключил В. Легойда.

Русская линия