Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом заявил, что не намерен выставлять для синодального голосования вопросы поминовения Епифания Думенко и «автокефалии» ПЦУ, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Кипрской Православной Церкви.

Во время интервью Предстоятель Кипрской Церкви заявил, что не будет ставить эти вопросы для решения на предстоящем 23 ноября 2020 года заседания Священного Синода, а просто объяснит синодалам «почему я решил помянуть нового главу Церкви Украины».

По словам Архиепископа Хризостома, он «изучил весь предмет, увиделся с 9 из 13 Предстоятелей» и «знает взгляды всех 13».

«Если кто-нибудь внимательно изучит письмо, которое я послал Его Всесвятейшеству, если все меня послушают, то у Православия не будет проблем и оно может стать примером для подражания другими конфессиями. И Церковь Кипра будет стоять очень высоко», — уверен архиепископ Хризостом.

Он также рассказал, что «хотя у меня уже шесть лет есть проблема с ногой, хотя я болею раком уже три года, я не жалел усилий, страданий или болезней, я поехал вместе с Его Святейшеством Албании (архиепископом Анастасием — Ред.) в Зальцбург, где был Его Всесвятейшество (патриарх Варфоломей — Ред.) с визитом и я пошел на встречу к нему, чтобы взять на себя эту кампанию и выразить свои взгляды другим Предстоятелям. Все Предстоятели, увидевшие меня, обрадовались. Но, к сожалению, мое здоровье больше не позволяет мне путешествовать, а также из-за коронавируса, потому что я принадлежу к уязвимым группам».

Именно поэтому, говорит дальше глава Церкви Кипра, «я проинформировал Его Всесвятейшество, что больше не могу».

«После посещения Константинополя, я узнал всю правду об этом вопросе, потому что до этого я знал только половину, и Его Всесвятейшество объяснил мне, что Украина принадлежит Вселенскому Патриархату, который передал её Московскому Патриархату только для того, чтобы временно управлять ею, из-за близости Москвы к Украине так же, как даровал Новые страны Греческой Церкви, при условии, что они сначала будут поминать Вселенского Патриарха, а затем Патриарха Московского», — рассказал Архиепископ Хризостом.

По его словам, «в начале 17 века переезд из Константинополя на Украину был сложным. С 1917 года, с началом коммунизма в России, Вселенского Патриарха перестали поминать. Но когда коммунизм пал, Вселенский Патриарх хотел восстановить изначальный порядок на Украине, но русские отказались».

Он также отметил, что «есть много других деталей», о которых он «не может сейчас рассказать».

«Поэтому после того, как в марте я выкристаллизовал свое мнение, поскольку у меня не было времени обсудить его на Синоде, я помянул (Епифания), чтобы проинформировать их об этом вопросе на следующем Синоде», — сообщил глава Церкви Кипра.

Архиепископ Хризостом заявил, что «не думал, что они (несогласные с его решением синодалы — Ред.) выйдут со своими заявлениями в СМИ, но придут ко мне, они знают, что моя дверь была открыта, я бы оправдал их и просил бы у них прощения за доставленные мною волнения и подробно проинформировал бы их».

Он уверен, что они «напали» на него «без причины»: «Если бы я убил их родителей или братьев и сестер, они бы со мной так не поступили. Они излили кислоту и желчь. Я не сделал им ничего, чтобы оправдать эту враждебность. В любом случае, я их прощаю, я ничего не имею против них. И я в их распоряжении».

Он подчеркнул, что ему «нечего бояться». «У меня есть определённый образ жизни в Церкви, которому я отдал всего себя. Никто не может обвинить меня в том, что я пришел сюда ради удовольствия. У меня было всё, я ничего не искал, придя в Архиепископию. На Пафосе мне было намного лучше», — подытожил иерарх.

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