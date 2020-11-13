Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться того, что украинцы перестанут называть его президентом, а не Лукашенко, заявил в пятницу белорусский лидер, отвечая на соответствующий выпад своего украинского визави, сообщает РИА Новости.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идёт. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов (по рейтингу на Украине — ред.). Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами нескольких СМИ. Таким образом он ответил на вопрос, как у него идет диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.

Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с её территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Киеву, который решил ввести санкции против Минска, следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с украинской территории.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает — ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина — ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами.

По словам Лукашенко, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять её на другие рынки, прежде всего, евразийский.

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