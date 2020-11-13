Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2020

Александр Лукашенко: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала»
Отношения Белоруссии и Украины оказались на грани полного разрыва после слов Зеленского, который публично отказался называть Лукашенко президентом…

Владимир ЗеленскийПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться того, что украинцы перестанут называть его президентом, а не Лукашенко, заявил в пятницу белорусский лидер, отвечая на соответствующий выпад своего украинского визави, сообщает РИА Новости.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идёт. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов (по рейтингу на Украине — ред.). Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами нескольких СМИ. Таким образом он ответил на вопрос, как у него идет диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.

Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с её территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Киеву, который решил ввести санкции против Минска, следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с украинской территории.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает — ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина — ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами.

По словам Лукашенко, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять её на другие рынки, прежде всего, евразийский.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архиепископ Кипрский Хризостом: Я признал украинских раскольников, потому что Патриарх Варфоломей объяснил мне, что Украина принадлежит Фанару
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что не намерен ставить на голосование на грядущем Синоде вопрос признания «ПЦУ»...

Владимир Легойда: «Сегодня у нас с Константинопольским Патриархатом отношений нет, миряне не могут приступать к таинствам в храмах, находящихся под его юрисдикцией»,
Любой разрыв ткани церковной жизни — это всегда трагедия и боль, но уврачевать эти раны можно только каноническим путём, заявил глава Синодального отдела...

Александр Лукашенко: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала»
Отношения Белоруссии и Украины оказались на грани полного разрыва после слов Зеленского, который публично отказался называть Лукашенко президентом...

В Санкт-Петербурге освятили отреставрированное надгробие на могиле Федора Достоевского
Венки и цветы к памятнику возложили губернатор Александр Беглов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Иоанна Кочурова и вспоминаем легендарного русского летчика А.И.Покрышкина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика