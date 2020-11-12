Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2020

Евросоюз встал на путь пропаганды содомии и «однополых браков»
Еврокомиссия представила официальную стратегию обеспечения равенства содомитов в ЕС и во всём мире…

Гибель Содома и ГоморрыЕврокомиссия представила пятилетнюю стратегию, направленную на обеспечение равенства для содомитов и сторонников половых извращений. Документ в четверг, 12 октября, опубликовала пресс-служба комиссии, сообщает «Немецкая волна».

Как отмечается, стратегия, рассчитанная на следующие пять лет, рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются содомиты, и включает в себя ряд целенаправленных действий, в том числе юридического и финансового характера. Она охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в достижении равенства для ЛГБТ во всем мире.

В рамках борьбы с дискриминацией комиссия намерена, в частности, проанализировать ситуацию в вопросе обеспечения равных прав в области занятости. Предполагается также расширить список преступных деяний, преследуемых на территории ЕС, включив туда «гомофобную травлю». Кроме того, будут финансироваться инициативы, направленные против преступлений ненависти, а также подстрекательства и насилия в отношении половых извращенцев.

Планируется также уделить внимание защите прав «однополых семей». Имеется в виду, что из-за различий в национальных законодательствах государств-членов ЕС «однополые союзы» могут не всегда признаваться при пересечении внутренних границ союза. Комиссия намерена представить законодательную инициативу о взаимном признании воспитания в «однополых семьях» и рассмотрит возможные меры по содействию взаимному признанию государствами-членами «однополых партнерских отношений».

Комментируя представленную стратегию, еврокомиссарша по политике равенства Хелена Далли напомнила, что равенство и отсутствие дискриминации являются основными ценностями Евросоюза. «Это означает, что все люди в Европейском Союзе чувствуют себя свободно и безопасно и не должны бояться дискриминации или насилия из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности, выражения сексуальности или половой принадлежности», — цитирует ее пресс-служба Еврокомиссии.

О том, как Еврокомиссия будет бороться за права содомитов во всём мире (вне пределов ЕС), остаётся загадкой.

Русская линия

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Евросоюз встал на путь пропаганды содомии и «однополых браков»
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