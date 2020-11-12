Московские следователи арестовали мать, которая решила продать своего младенца за 500 тысяч рублей, но не догадалась стать суррогатной матерью…

Российские власти не имеют ничего против продажи россиянками своих собственных детей посторонним лицам, но под угрозой тюрьмы строго требуют, чтобы данная сделка заранее и правильно оформлялась. Мать, решившаяся продать дитя, в таком случае получает специальное название «суррогатная» и освобождается от какой-либо ответственности. Таковы законы Российской Федерации, и хотя Церковь уже много лет говорит о безнравственности такого подхода, чиновники и депутаты отказываются это замечать. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Правда, многие россиянки не обладают такой извращённой логикой, как российские депутаты, и потому никак не могут понять, почему Пугачева и Галкин могут на всю страну купить себе ребёнка, а они продать своего не могут. Вот в итоге и появляются в России случаи, когда такие простодушные мамочки подают публичные объявления в Интернете о продаже детей, а в результате к ним на встречу приходит не Галкин с Пугачёвой, а переодетые следователи. Эти люди умело распознают, какая мать суррогатная, а какая достойна сесть в тюрьму.

Подобный случай произошёл 12 ноября 2020 года в Москве, где следователи возбудили уголовное дело после продажи матерью новорожденного ребенка на северо-западе Москвы за 500 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней молодой женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами „б, з“ части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — заявила старшая помощница руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, подозреваемая разместила в Интернете объявление о поиске приёмных родителей для своего новорожденного мальчика. Продать ребёнка она хотела за 500 тыс. рублей. О встрече с потенциальными покупателями женщина договорилась на четверг, 12 ноября, в одном из ресторанов. При встрече женщина получила деньги, честно написала расписку и передала ребёнка покупательнице.

Сообщается, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска МВД. В пресс-службе ГУМВД по Москве, о готовящемся преступлении сотрудникам УВД по СЗАО рассказала женщина, которой через знакомых неизвестная предложила купить младенца.

В данный момент женщина доставлена в Тушинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по СЗАО ГСУ СК России в Москве. «В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы», сообщили в СК.

Любопытно, что в начале октября подобное преступление уже было зафиксировано в столице. Тогда 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. В кофейне на востоке Москвы она после получения денег передала ребенка покупательнице, также написала расписку, в этот момент её задержали. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

В качестве послесловия хотелось бы пожелать российским чиновникам провести, наконец, в СМИ публичную разъяснительную кампанию о том, как же всё-таки правильно продавать детей и не попасть в тюрьму. Иначе подобные случаи в России будут только множиться.

Русская линия