11 ноября 2020 года на допрос в Центр безопасности в Подгорице епископ Буэнос-Айресский и Южно-центральноамериканский Кирилл (Бойович). Поводом для этого стало совершение владыкой Кириллом Божественной литургии в соборном храме Воскресения Христова в воскресение 8 ноября, сообщает Православие.Ru.

Владыка прибыл в ЦБ в сопровождении адвоката Божо Милонича для того, чтобы дать соответствующие показания. В то же время верующие собрались перед ЦБ, чтобы выразить поддержку владыке и протест против продолжающегося преследования духовенства.

8 ноября по тому же поводу по запросу прокурора был допрошен священник Далибор Милакович. На праздник св. вмч. Димитрия Солунского епископ Кирилл возглавил Литургию с особым поминовением блаженно почившего митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

На сайте митрополии отмечается, что духовенство и верующие с начала пандемии в Черногории, подвергаются выборочному и регулярному преследованию со стороны черногорских властей, которые, несмотря на своё поражение на выборах, продолжают свою антицерковную политику.

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