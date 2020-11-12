Несмотря на ограничения из-за пандемии, петербургские власти уверены, что Александровские торжества пройдут на самом высоком уровне…

В Санкт-Петербурге началась подготовка к торжествам в честь 800-летия благоверного князя Александра Невского

11 ноября 2020 года в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге прошло выездное совещание по подготовке празднования в Северной столице 800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Заседание возглавил губернатор города Александр Беглов, сообщает Патриархия.Ru.

В мероприятии приняли участие наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий, члены городского правительства, руководители профильных исполнительных органов власти и руководство Государственного музея городской скульптуры.

«Александр Невский — небесный покровитель нашего города. Мы должны провести юбилейные торжества на самом высоком уровне, поэтому подготовку к празднованию начинаем заблаговременно. Следующий год должен стать особенным как для горожан, так и всех гостей Петербурга», — сказал Александр Беглов.

Участники совещания осмотрели некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств, посетили храм Тихвинской иконы Божией Матери, храм Лазаря Четверодневного на Лазаревском кладбище и Благовещенскую церковь.

В Санкт-Петербурге создан оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, подготовлен план городских мероприятий на 2020/2021 годы.

Первым мероприятием станет фотовыставка «Во имя святого князя», которая пройдёт в выставочном комплексе «Россия — моя история» с 4 по 24 декабря нынешнего года. В экспозиции будет представлено 100 фотографий из альбома, составленного епископом Кронштадтским Назарием. Посетители увидят фотографии храмов, часовен, приделов и других молитвенных мест в честь благоверного князя Александра Невского в России и за рубежом.

Подготовка к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского ведётся в соответствии с указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 448. Торжества пройдут по всей России. Санкт-Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Совместно с правительством Санкт-Петербурга над подготовкой торжеств работают Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации и бизнес-структуры.

Русская линия