Предстоятель УПЦ указал, что все действия Фанара сегодня направлены на то, чтобы любой ценой получить ту власть, которую они имели во времена расцвета Константинополя…

Блаженнеший Митрополит Онуфрий: Восстановление евхаристического общения с Фанаром станет возможным, когда Константинопольский Патриарх перестанет вести себя как «восточный папа Римский»

Об условиях восстановления евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства», сообщает СПЖ.

«Теоретически, разрыв евхаристического общения, который произошёл в 2019 году, можно уврачевать, — сказал Предстоятель, — но для этого уважаемый Патриарх Константинопольский должен вести себя со всеми как первый по чести и равный по власти».

Блаженнейший владыка высказал сожаление, что глава Фанара «ведёт себя как первый и по чести, и по власти, а это чуждо православному духу соборноправия, по которому жила и живет Православная Церковь». «И что ещё печальней — не видно предпосылок православному изменению этой порочной тенденции установления „православного“ папизма», — резюмировал Предстоятель.

Что касается причин нынешнего разделения, по словам митрополита Онуфрия, заключается в том, что некоторые представители Фанара «неоднократно пытались оправдать и принять те несогласные со святым Евангелием законы, которые секулярный мир сегодня активно пытается внедрить в нашу жизнь», отметил Блаженнейший.

«Эта духовная расслабленность Константинополя в отношении хранения чистоты святой Православной веры и послужила первопричиной раскола, который произошёл в 2019 году», — сказал он.

Предстоятель указал на желание Фанара отдавать «кесарю не только кесарево, но и Божие». Попытка такого отдания послужила причиной падения Константинополя. «И сегодня Константинопольские духовные власти готовы принять все запрещённые Богом обычаи и законы, которые предлагает мир, лишь бы вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул) в его былой славе, и ту власть в Церкви, которую они имели во времена расцвета Византийской империи», — подытожил Архипастырь.

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