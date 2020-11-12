Блаженнеший Митрополит Онуфрий: Восстановление евхаристического общения с Фанаром станет возможным, когда Константинопольский Патриарх перестанет вести себя как «восточный папа Римский»
Предстоятель УПЦ указал, что все действия Фанара сегодня направлены на то, чтобы любой ценой получить ту власть, которую они имели во времена расцвета Константинополя…
Об условиях восстановления евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства», сообщает СПЖ.
«Теоретически, разрыв евхаристического общения, который произошёл в 2019 году, можно уврачевать, — сказал Предстоятель, — но для этого уважаемый Патриарх Константинопольский должен вести себя со всеми как первый по чести и равный по власти».
Блаженнейший владыка высказал сожаление, что глава Фанара «ведёт себя как первый и по чести, и по власти, а это чуждо православному духу соборноправия, по которому жила и живет Православная Церковь». «И что ещё печальней — не видно предпосылок православному изменению этой порочной тенденции установления „православного“ папизма», — резюмировал Предстоятель.
Что касается причин нынешнего разделения, по словам митрополита Онуфрия, заключается в том, что некоторые представители Фанара «неоднократно пытались оправдать и принять те несогласные со святым Евангелием законы, которые секулярный мир сегодня активно пытается внедрить в нашу жизнь», отметил Блаженнейший.
«Эта духовная расслабленность Константинополя в отношении хранения чистоты святой Православной веры и послужила первопричиной раскола, который произошёл в 2019 году», — сказал он.
Предстоятель указал на желание Фанара отдавать «кесарю не только кесарево, но и Божие». Попытка такого отдания послужила причиной падения Константинополя. «И сегодня Константинопольские духовные власти готовы принять все запрещённые Богом обычаи и законы, которые предлагает мир, лишь бы вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул) в его былой славе, и ту власть в Церкви, которую они имели во времена расцвета Византийской империи», — подытожил Архипастырь.
Блаженнеший Митрополит Онуфрий: Восстановление евхаристического общения с Фанаром станет возможным, когда Константинопольский Патриарх перестанет вести себя как «восточный папа Римский» Предстоятель УПЦ указал, что все действия Фанара сегодня направлены на то, чтобы любой ценой получить ту власть, которую они имели во времена расцвета Константинополя...