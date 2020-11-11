Сегодня исполняется 100 лет со дня издания приказа Главнокомандующего Русской армией генерала Врангеля о начале Русского исхода из Севастополя…

«Другой земли, кроме Крыма, у нас нет»

100 лет назад, 29 открября (11 ноября) 1920 года, генерал П.Н. Врангель отдал приказ о начале Русского исхода из Крыма.

ПРИКАЗ Правителя Юга России и Главнокомандующего Русской Армией

Севастополь

29 октября 1920 г.

Русские люди. Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда.

В сознании лежащей на мне ответственности, я обязан заблаговременно предвидеть все случайности.

По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства, с их семьями, и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага.

Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах, согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих.

Дальнейшие наши пути полны неизвестности.

Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает.

Да ниспошлет Господь всем силы и разум одолеть и пережить русское лихолетье.

Генерал Врангель

Русская линия