Киев сделал ещё один шаг к полному отказу от Минских соглашений

Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям и может рассматриваться как шаг к полному отказу от них, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — заявил Грызлов.

По его словам, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита «нормандского формата».

«И самое главное — украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной рады Украины», — подчеркнул Грызлов.

Он напомнил, что предложенная ранее представителями Донецка и Луганска дорожная карта была предназначена для всеобъемлющего урегулирования конфликта в полном соответствии с Минскими соглашениями.

«Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», — заключил он.

Впрочем, кризис в мирном процессе по Донбассу уже давно налицо и нет никаких сомнений, что этот конфликт останется замороженным ещё долгие годы.

Русская линия