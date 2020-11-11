Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2020

Архиепископ Албанский Анастасий госпитализирован в афинскую больницу «Евангелисмос»
Предстоятель Албанской Православной Церкви в лёгкой форме переносит заражение коронавирусом…

Блаженнейший Анастасий, Архиепископ Тиранский и всей Албании, Митрополит Тирано-Дурресско-ЭльбасанскийПредстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий получил положительный результат теста на коронавирус и в виду своего преклонного возраста был госпитализирован, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Orthodoxia News Agency.

В личной беседе с журналисткой издания, Архиепископ Анастасий подтвердил наличие болезни и сказал, что «перед ним обнаружено ещё одно препятствие, которое он намерен преодолеть с Божьей помощью».

Он выразил своё доверие Святому Богу, и сказал, что принимает испытания, посланные ему. При этом, архиерей подчеркнул, что настроен оптимистично и попросил у верующих молитв.

Симптомы болезни у Архиепископа Анастасия проявляются в легкой форме. Однако, врачи в Тиране, учитывая его преклонный возраст и некоторые хронические проблемы со здоровьем сочли необходимым госпитализировать архиепископа в специализированную клинику в Греции.

По сообщению пресс-службы Церкви Албании «после недавнего обнаружения лёгких коронавирусных симптомов у Архиепископа Анастасия, было сочтено целесообразным доставить его в Афинскую больницу „Евангелисмос“ для получения соответствующей медицинской помощи».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис распорядился отправить за Архиепископом Анастасием самолет C 130 ВВС Греции.

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Архиепископ Албанский Анастасий госпитализирован в афинскую больницу «Евангелисмос»
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