Правительство Венгрии намерено закрепить в Конституции норму о том, что пол венгерских детей определяется при их рождении, а воспитание производится на основе христианских ценностей…

Венгерское правительство, придерживающееся традиционных христианских ценностей, вынуждено было пойти на дополнительные шаги по защите традиционной нравственности и на фоне чрезмерной активности половых извращенцев заявить, что пол человека в Венгрии будет по-прежнему определяться при рождении.

В связи с этим венгерские власти представили проект поправки к Конституции, в которой будет закреплено понятие пола как приобретённого при рождении, а не полученного в результате какой-то противоестественной операции, сообщает Интерфакс.

Соответствующее предложение глава министерства юстиции Венгрии Юдит Варга вынесла на рассмотрение парламента.

В проекте поправки говорится, что детям должно быть гарантировано «воспитание на основе ценностей, вытекающих (..) из христианской культуры Венгрии». В документе отмечается, что Венгрия «защищает право детей на гендерную принадлежность в соответствии с тем полом, с которым они родились».

«Основа семейных отношений — брак. Мать — это женщина, отец — мужчина», — указывается в предлагаемой поправке.

Правительство страны в качестве объяснения необходимости этого шага отметило, что ему необходимо обеспечить защиту детей «от новых, современных идеологических трендов западного мира, которые представляют угрозу праву ребёнка на здоровое развитие».

В мае этого года власти Венгрии также запретили вносить изменения в графу «пол» в документах.

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