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Сводка новостей от 11 ноября 2020

В Армянской апостольской церкви призвали армян не доводить ситуацию до гражданской войны
В Церкви обеспокоены тем, что Армения оказалась в глубоком политическом кризисе из-за итогов войны в Карабахе…

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин IIВ Ереване под председательством Католикоса всех армян Гарегина II во вторник состоялось очередное заседание Верховного духовного совета, члены которого призвали протестующих против договора о прекращении войны в Карабахе не доводить ситуацию до гражданской войны, сообщает Sputnik со ссылкой на сайт Единого инфоцентра.

Собрание началось совместной молитвой об упокоении душ армянских воинов, погибших в нынешней арцахской войне, развязанной Азербайджаном при непосредственном участии Турции.

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности Армянской апостольской церкви.

Предводитель Карабахской епархии ААЦ, архиепископ Паргев Мартиросян представил подробности сложившейся в Арцахе ситуации.

В связи с тем, что в Ереване не стихают массовые протесты, члены Совета отметили важность сохранения национального единства, трезвости и бдительности. «Необходимо воздержаться от риторики, которая может спровоцировать столкновения среди народа. Разрешить эту сложную ситуацию можно только совместными усилиями компетентных сил», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается ключевая роль церкви в создании атмосферы доверия и взаимопонимания. Члены духовенства также обсудили свою дальнейшую работу с семьями погибших и раненных в бою защитников родины, а также с вынужденными переселенцами.

Русская линия

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В Армянской апостольской церкви призвали армян не доводить ситуацию до гражданской войны
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