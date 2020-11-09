Две компании из ФРГ и США заявили, что их вакцина от коронавируса снижает риск получить пневмонию на 90 процентов…

Европейские и американские власти в ближайшее время намерены начать массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно после того, как две компании из ФРГ и США BioNTech и Pfizer заявили, что они создали действенную вакцину от коронавируса и готовятся подать заявку на её регистрацию в США.

Применение вакцины от коронавируса, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer, снижает риск заболеть пневмонией COVID-19 на 90 процентов, говорится в совместном заявлении компаний, обнародованном 9 ноября в Майнце и Нью-Йорке, сообщает «Немецкая волна».

По данным производителей, серьёзных побочных действий вакцины не было обнаружено в ходе исследований, в третьей фазе которых приняли участие 43 538 пациентов в различных странах. Половине из них был введен антиген, а вторая половина получила плацебо.

Данные были собраны независимым Комитетом по мониторингу данных, который сообщил об «отсутствии серьезных проблем с безопасностью» и рекомендовал продолжить исследование.

На этом фоне в Еврокомиссии уже заявили, что закупят 300 миллионов доз вакцины BioNTech и Pfizer. Об этом сообщила председательница ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она назвала планы компаний зарегистрировать вакцину от коронавируса «отличной новостью», заявив о намерении подписать с ними контракт.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан приветствовал заявление фармацевтических компаний о планах подать в США заявку на допуск вакцины от коронавируса. Он рад, что именно немецкая компания добилась успеха в создании препарата, заявил Шпан. Одновременно глава германского Минздрава подчеркнул, что правительство ФРГ не хотело бы давать ложных обещаний и надеется, что вакцина будет доступна в первом квартале 2021 года.

О реакции американских властей на эту новость пока ничего не сообщается.

Русская линия