7 ноября 2020 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылся XIV Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой конкурсный показ игровых и документальных фильмов, целью которого является знакомство зрителей с кинопроизведениями, посвященными культурному и научному наследию русского зарубежья, истории Первой мировой войны, государственному перевороту 1917 года и гражданской войне в России, русскому изгнанию, жизни соотечественников за рубежом, проблемам миграции в целом. В этом году фестиваль проходит в онлайн формате, благодаря чему его программу смогут оценить не только жители Москвы, но и всей России, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

Главными учредителями и организаторами фестиваля выступили Дом русского зарубежья и киностудия «Русский путь» при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

В нынешнем кинофоруме примут участие игровые и неигровые фильмы из десяти стран: Белоруссии, Бразилии, Израиля, Исландии, Италии, Канады, России, Сербии, США и Швеции.

В 2020 году организаторы фестиваля подготовили показы и вечера, которые будут приурочены к различным памятным датам: 100-летию Русского исхода, 100-летию становления Русской Православной Церкви Заграницей, 75-летию Великой Победы над нацизмом, 150-летию со дня рождения писателей Александра Куприна и Ивана Бунина, 100-летию со дня рождения американского актера русского происхождения Юла Бриннера.

Зрители познакомятся с малоизвестными страницами биографий режиссера Андрея Тарковского, хореографа Бориса Волкова, певицы Аллы Баяновой, писателя Владимира Набокова, ученого-биолога Сергея Чахотина, психолога Елены Антиповой, совершившей революцию в области педагогики, артиста цирка, «сильнейшего человека земли» Александра Засса и других выдающихся деятелей Русского зарубежья.

В состав жюри конкурсных программ фестиваля вошли наши соотечественники — представители творческих профессий из Австралии, Бельгии, Польши, Сербии, а также российские кинематографисты.

Кинофестиваль «Русское зарубежье» продлится до 14 ноября.

Русская линия