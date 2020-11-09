Исламисты, совершающие теракты в Европе, делают медвежью услугу своим европейским единоверцам, поскольку власти европейских государств на фоне этих нападений начинают забывать о какой-либо толерантности и принимают предельно жёсткие меры не только против террористов, но и против имамов и мечетей. Как знать, может быть вскоре они переймут и еврейский опыт полностью уничтожать жилища тех, кто совершил теракт, а также правило, введённое в Чечне Рамзаном Кадыровым, — за террориста должен отвечать не только он сам, но и все его родственники.

Пока же в Вене принято решение закрыть на замок две мечети, которые посещал расстрелявший в понедельник людей террорист. Об этом сообщила глава министерства культуры Австрии Сюзанне Рааб, передаёт Интерфакс со ссылкой на австрийский телеканал ORF.

Власти Австрии предполагают, что как в мечети Тевхид, так и в мечети Миллату Ибрахима исповедуют радикальные течения ислама, и именно там совершивший преступление мужчина находил поддержку своим исламистским взглядам. В пятницу в обеих мечетях были проведены полицейские рейды.

В понедельник вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц близ главной синагоги города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранители расценивают произошедшее, как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Уничтоженный террорист — 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), но выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что исправился.

Русская линия