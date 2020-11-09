Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжает утверждать, что он имеет особые властные полномочия в православном мире, и все те, кто это оспаривает, якобы способствует расколу мирового Православия. О том, что именно его действия по вторжению в дела других Поместных Церквей приводят к нестроениям среди православных, глава Фанара упорно отрицает.

8 ноября 2020 года Константинопольский Патриарх Варфоломей возглавил на Фанаре Литургию в сослужении «иерархов» ПЦУ, за которой рукоположил Константинопольского экзарха на Украине архимандрита Михаила (Анищенко) в епископа Команского. Затем он вновь попытался оправдать своё грубое вторжение в дела Украинской Православной Церкви «желанием мира» и «исцеления раскола», сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodox Times.

По словам главы Константинопольского Патриархата, предоставление автокефалии украинским раскольникам было продиктовано исключительно «заботой» о Церкви на Украине, «которая пострадала в результате раскола и стремилась к общению и единству», и любые другие предположения о мотивах соответствующего решения являются «бесстыдной ложью».

Кроме того, подчеркнул он, Фанар долго обсуждал церковную ситуацию в Украине с Русской Православной Церковью, но «Москва постоянно препятствовала прогрессу и была камнем преткновения на пути к положительному исходу этого диалога». То есть Русская Православная Церковь принципиально настаивала на принесении раскольниками покаяния и их возвращении в каноническую УПЦ, против чего, очевидно, выступал Фанар.

«Вот почему нас привели к украинской автокефалии, которую не могут отменить никакие споры или усилия какой-либо Церкви, — пояснил Патриарх Варфоломей. — Любая попытка, будь то односторонний разрыв евхаристического общения или „братская встреча“, как это было несколько месяцев назад в Аммане, или попытка дискредитировать Вселенский Патриархат и его Предстоятеля неправдивыми обвинениями в создании проблемы в православных отношениях, не только не приводит к положительному результату, но становится причиной дальнейшего напряжения, дискредитирует Православие в глазах других христиан и ослабляет его свидетельство в современном мире».

Глава Фанара подчеркнул, что Константинопольский патриархат «был и остается Первым Престолом Православной Церкви». «Мощь Великой Церкви не является светской. Логика власти преобладает в светских отношениях, но Церковь руководствуется не подлежащими обсуждению божественно созданными и данными духовными законами. Константинопольская Церковь была благословлена Богом как хранительница предания Апостолов и отцов. На основе этого предания, решений Вселенских соборов, святых и священных канонов и неприкосновенной церковной практики, Вселенский Патриархат был и остается Первым Престолом Православной Церкви, который даровал автокефалию всем младшим Поместным Церквям, включая Православную Церковь Украины. Оспаривание роли Великой Церкви Христа приносит нестабильность и рушит единство Православия», — заявил Патриарх Варфоломей.

Русская линия