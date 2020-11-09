У Москвы появился серьёзный повод для начала операции по принуждению Азербайджана к миру…

У Кремля появился серьёзный повод для того, чтобы силой остановить вооружённое противостояние в Нагорном Карабахе — сегодня ночью азербайджанские войска сбили российский вертолёт над территорией Армении, в результате чего погибли два российских военных и один был ранен. Формально — это не только нападение на Армению, которая состоит в ОДКБ, но и на Россию, однако Москва вряд ли пошевелится до тех пор, пока Ереван возглавляет прозападный премьер Пашинян и его сторонники.

В минобороны России сообщили, что упавший в Армении рядом с населенным пунктом Арасх российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК, погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Business-gazeta.Ru.

Вертолет сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. В ведомстве уточнили, что российский вертолет был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий в 200 км от границы с Азербайджаном.

Понимая, чем это может грозить, МИД Азербайджана заявил, что войска страны, действительно, случайно сбили российский вертолет. Ведомство принесло извинения российской стороне. Баку готов выплатить компенсацию за сбитый вертолет, отметили в МИД Азербайджана. Там также заверили, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны. В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью членов экипажа вертолета.

В свою очередь, власти Армении заявили, что предоставят российской стороне всю информацию о сбитом вертолете. Более того, Ереван посмертно представит к госнаградам погибших российских пилотов Ми-24.

Этот жест ещё раз подчёркивает, что армяне надеются, что Кремль вступится за них в Нагорном Карабахе, который они вот-вот могут потерять под натиском азербайджанской армии. Однако, в Москве пока не демонстрируют желания помогать Армении, которую возглавляет прозападный премьер Пашинян.

Понимая это, семнадцать оппозиционных партий Армении уже выступили с заявлением, требуя отставки премьер-министра страны из-за сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.

«Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти», — говорится в заявлении.

Русская линия