В Сербии появились многочисленные граффити в честь почившего митрополита Амфилохия…

Как выражение любви к митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию в сербских городах начали появляться многочисленные граффити с его изображением. Первый из них — в сербском городе Фоча в соседней с Черногорией республике Сербской. Его автором стал молодой художник Владимир Миланович Чака, сообщает Православие.Ru.

Большое черно-белое изображение профиля владыки Амфилохия выполнено на стене здания по мотивам одного из его фотопортретов. Рядом с портретом написано:

«Твоей души мы ч`тки. Твои дети, твоя семья.

Прощай дорогой отче, отправляйся в свой дом.

Верная память в Царстве вечном!"

Второе граффити с изображением митрополита Амфилохия появилось рядом со школой «Бранко Милятович» в городе Ниш на юге Сербии. Его автором стал Сава Мишич, который хотел этим выразить благодарность и уважение почившему митрополиту.

Монументальное изображение владыки специально выполнено неподалеку от школы, чтобы учащиеся могли приобщиться духовным ценностям, носителем которых был всю жизнь митрополит, говорят организаторы акции.

Они считают, что молодежь не должна забывать свою веру и историю. Средства массовой информации сообщают, что работа над аналогичным граффити началась и в городе Приедор на севере Боснии и Герцеговины.

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