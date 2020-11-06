Владимир Легойда: Твёрдая позиция Русской Церкви заключается в том, чтобы добиться исключения абортов из системы ОМС
На фоне протестов сторонников абортов в Польше председатель Синодального отдела разъяснил позицию Церкви по этому вопросу…
Выступая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда дал оценку массовым протестам в Польше, проходящим на фоне принятия Конституционным судом постановления, которое дополнительно ограничивает возможность совершения абортов в этой стране.
По словам представителя Церкви, противостояние, развернувшееся в Польше, является показательным с точки зрения ценностей и представлений современных людей. «Все эти лозунги, такие как „моё тело — моё дело“, являются индикатором состояния общества, и здесь не нужно питать никаких иллюзий. Современный человек молится „богу“ свободы — тому „богу“, которого он сам создал», — отметил В. Легойда.
«Поэтому, то, что люди в Польше — стране, которую мы традиционно считаем католической, — вышли протестовать против ограничения абортов, меня не удивляет», — добавил он.
Сравнивая происходящее в Польше с ситуацией в России, Владимир Легойда подчеркнул, что Русская Православная Церковь выступает против абортов в принципе. В то же время, понимая современное состояние российского общества, Церковь не настаивает и не ведёт борьбу за полный законодательный запрет абортов.
«Позиция Церкви заключается в том, чтобы добиться исключения операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку получается так, что люди, выступающие против абортов, всё равно финансируют их проведение», — сказал В. Легойда.
«Это является твёрдой мировоззренческой позицией. Потому что сохранение этой процедуры в ОМС наряду с другими операциями, как бы объявляет аборт некой общественной нормой», — заключил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Таким образом, можно сделать вывод, что живя в Содоме, вряд ли можно требовать того, чтобы окружающие жили согласно христианским законам. Протесты в католической Польше наглядно это продемонстрировали. При этом следует указать, что российское общество в вопросах нравственности серьёзно отличается от польского в худшую сторону. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Русская Православная Церковь до сих пор не может добиться даже того, чтобы верующие (через свои налоги) не участвовали в губительных делах тех, кто совершает и финансирует аборты.
Владимир Легойда: Твёрдая позиция Русской Церкви заключается в том, чтобы добиться исключения абортов из системы ОМС На фоне протестов сторонников абортов в Польше председатель Синодального отдела разъяснил позицию Церкви по этому вопросу...