Выступая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда дал оценку массовым протестам в Польше, проходящим на фоне принятия Конституционным судом постановления, которое дополнительно ограничивает возможность совершения абортов в этой стране.

По словам представителя Церкви, противостояние, развернувшееся в Польше, является показательным с точки зрения ценностей и представлений современных людей. «Все эти лозунги, такие как „моё тело — моё дело“, являются индикатором состояния общества, и здесь не нужно питать никаких иллюзий. Современный человек молится „богу“ свободы — тому „богу“, которого он сам создал», — отметил В. Легойда.

«Поэтому, то, что люди в Польше — стране, которую мы традиционно считаем католической, — вышли протестовать против ограничения абортов, меня не удивляет», — добавил он.

Сравнивая происходящее в Польше с ситуацией в России, Владимир Легойда подчеркнул, что Русская Православная Церковь выступает против абортов в принципе. В то же время, понимая современное состояние российского общества, Церковь не настаивает и не ведёт борьбу за полный законодательный запрет абортов.

«Позиция Церкви заключается в том, чтобы добиться исключения операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку получается так, что люди, выступающие против абортов, всё равно финансируют их проведение», — сказал В. Легойда.

«Это является твёрдой мировоззренческой позицией. Потому что сохранение этой процедуры в ОМС наряду с другими операциями, как бы объявляет аборт некой общественной нормой», — заключил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что живя в Содоме, вряд ли можно требовать того, чтобы окружающие жили согласно христианским законам. Протесты в католической Польше наглядно это продемонстрировали. При этом следует указать, что российское общество в вопросах нравственности серьёзно отличается от польского в худшую сторону. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Русская Православная Церковь до сих пор не может добиться даже того, чтобы верующие (через свои налоги) не участвовали в губительных делах тех, кто совершает и финансирует аборты.

Русская линия