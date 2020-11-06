Лидера непризнанного Косова обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в марте 1998 года — сентябре 1999 года…

Известный албанский боевик и лидер непризнанного Косова Хашим Тачи взят под стражу Специальным судом по Косово. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе суда, передаёт ТАСС.

«Вслед за арестом специальной прокуратурой 4−5 ноября Хашим Тачи [бывший спикер парламента непризнанного Косова] Кадри Весели, [депутат косовского парламента из партии «Cамоопределение"] Реджеп Селими и [бывший председатель парламента непризнанного Косово] Якуп Красничи были переведены в следственный изолятор, — отмечается в документе. — Судья предварительного производства подтвердил обвинения в их отношении 26 октября».

В суде заметили, что все они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных как минимум в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Косово и северной Албании.

«Информация о дате и времени первичной явки Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи будет сообщена в ближайшее время», — добавили в инстанции.

Специальный суд по Косово учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.

О том, почему для привлечения албанских боевиков к ответственности Западу понадобилось 9 лет, можно только догадываться. Очевидно, что косовские головорезы просто стали неугодны своим кураторам, и они решили убрать их из Косово.

При этом бросается в глаза, что аресты косоваров начались буквально после того, как в США состоялось подписание первого договора между Косово и Сербией. В ходе этих переговоров американцы, по всей видимости, осознали, что Белграду будет проще пойти на уступки, если во главе Косово будут стоять люди, никак не замешанные в убийствах сербского населения Косово. В то же время албанцы будут более договороспособны, понимая, что их ждёт, если расстроить американских кураторов.

Русская линия