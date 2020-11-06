Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2020

Екатеринбургские раскольники попытались захватить храм в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия вынуждена была обратиться в полицию в связи с попыткой захвата храма блаженной Ксении Петербургской…

Бывший схиигумен Сергий (Романов)Екатеринбургская епархия обратилась в правоохранительные органы в связи с попыткой захвата храма святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге сторонниками лишенного сана и отлученного от Церкви бывшего схиигумена Сергия Романова, сообщает Интерфакс.

«Обращение в полицию было направлено накануне после попытки захвата православного храма представителями Романова, которые ввели в заблуждение бывшего настоятеля храма отца Георгия», — рассказали в епархии.

По данным епархиального управления, сторонники Романова предприняли несколько попыток захвата храма, последняя из которых произошла в пятницу, 6 ноября.

Ранее раскольники попытались не пустить на приход Ксении Петербургской в Екатеринбурге нового настоятеля иерея Владимира Гливинского, который пришел на смену снятому с должности протоиерею Георгию Бусыгину.

Как отметил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, иерей Андрей Юганец, данная ситуация является провокацией. «Этот человек Всеволод – профессиональный провокатор, он привёз с собой команду людей, которая препятствовала тому, чтобы мы вошли в храм. Части священнослужителей удалось это сделать», — рассказал отец Андрей.

Русская линия

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Екатеринбургские раскольники попытались захватить храм в Екатеринбурге
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