Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2020

Армения вернёт Азербайджану семь районов, которые она захватила помимо Карабаха
Об этом на фоне успехов азербайджанской армии ясно дал понять президент России Владимир Путин…

Карта Нагорного КарабахаРоссия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану «пяти и ещё двух» азербайджанских районов, занятых Арменией, помимо самого Карабаха, в ходе первой войны после развала СССР. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!», сообщает Интерфакс.

Таким образом глава России фактически дал понять, что в Кремле считают, что именно этим должен закончиться нынешний вооружённый конфликт.

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — сказал он.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность армян.

«Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и ещё семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении» — сказал Путин.

«И Азербайджан о чём говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — добавил президент.

Долгосрочное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе он видит в том, чтобы «найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа».

Как итог, судьбу семи азербайджанских районов, которые ранее были заняты армянами, а ныне уже отбиты войсками Азербайджана, можно считать решённой. Что же касается самого Карабаха, то эта тема, скорее всего, станет предметом будущих непростых переговоров.

Русская линия

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Армения вернёт Азербайджану семь районов, которые она захватила помимо Карабаха
Об этом на фоне успехов азербайджанской армии ясно дал понять президент России Владимир Путин...

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