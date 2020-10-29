Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану «пяти и ещё двух» азербайджанских районов, занятых Арменией, помимо самого Карабаха, в ходе первой войны после развала СССР. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!», сообщает Интерфакс.

Таким образом глава России фактически дал понять, что в Кремле считают, что именно этим должен закончиться нынешний вооружённый конфликт.

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — сказал он.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность армян.

«Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и ещё семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении» — сказал Путин.

«И Азербайджан о чём говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — добавил президент.

Долгосрочное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе он видит в том, чтобы «найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа».

Как итог, судьбу семи азербайджанских районов, которые ранее были заняты армянами, а ныне уже отбиты войсками Азербайджана, можно считать решённой. Что же касается самого Карабаха, то эта тема, скорее всего, станет предметом будущих непростых переговоров.

Русская линия