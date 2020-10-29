На фоне ввода карантина во Франции и Германии глава России заявил, что российские власти не планируют «запускать так называемый общенациональный локдаун»…

Путин пообещал, что тотальных ограничений из-за COVID-19 в России больше не будет

Президент России Владимир Путин вновь заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — сказал глава государства, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше», — подчеркнул Путин. Он признал, что «есть вопросы, есть проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют особого внимания».

«Но в целом ситуация действительно лучше, это касается и опыта мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер. Мы четко понимаем, как нужно действовать», — отметил президент.

По его словам, «в случае объективной необходимости с учётом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

Путин попросил владельцев бизнеса, руководителей предприятий и компаний «проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов».

Эти заявления глава России сделал на фоне решения властей Франции и Германии вновь вернуться к серьёзным ограничениям из-за коронавируса.

Русская линия