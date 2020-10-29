Министерство культуры Украины отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская». Чиновники обосновали свой отказ пандемией коронавируса. Об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии СМИ во время открытия выставки «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям» 27 октября 2020 года, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Выставка посвящена 30-летию дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в Соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.

«Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам разрешили завтра отслужить молебен или другое богослужение (в „Софии Киевской“ — ред.). К сожалению, мы получили отказ. Это было аргументировано тем, что идёт пандемия», — сказал митрополит Антоний.

Как отметил иерарх, в Украинской Православной Церкви готовы были соблюсти все медицинские требования по безопасности при совершении богослужения, но чиновники остались непреклонны.

Митрополит Антоний обратил внимание на многочисленные факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, её активное участие в создании так называемой «ПЦУ» и всяческое содействие этой структуре. «Когда было принято решение о создании „СЦУ/ПЦУ“, это все происходило в великой Святыне», — напомнил он.

По убеждению иерарха, отказ предоставить разрешение на богослужения УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двоякое отношение к религиозным организациям. «К сожалению, хотя власть и поменялась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось», — подытожил управляющий делами УПЦ.

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