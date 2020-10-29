Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2020

Под предлогом пандемии
Минкульт Украины отказал Украинской Православной Церкви в проведении богослужения в Софии Киевской…

София КиевскаяМинистерство культуры Украины отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская». Чиновники обосновали свой отказ пандемией коронавируса. Об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии СМИ во время открытия выставки «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям» 27 октября 2020 года, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Выставка посвящена 30-летию дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в Соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.

«Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам разрешили завтра отслужить молебен или другое богослужение (в „Софии Киевской“ — ред.). К сожалению, мы получили отказ. Это было аргументировано тем, что идёт пандемия», — сказал митрополит Антоний.

Как отметил иерарх, в Украинской Православной Церкви готовы были соблюсти все медицинские требования по безопасности при совершении богослужения, но чиновники остались непреклонны.

Митрополит Антоний обратил внимание на многочисленные факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, её активное участие в создании так называемой «ПЦУ» и всяческое содействие этой структуре. «Когда было принято решение о создании „СЦУ/ПЦУ“, это все происходило в великой Святыне», — напомнил он.

По убеждению иерарха, отказ предоставить разрешение на богослужения УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двоякое отношение к религиозным организациям. «К сожалению, хотя власть и поменялась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось», — подытожил управляющий делами УПЦ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Путин пообещал, что тотальных ограничений из-за COVID-19 в России больше не будет
На фоне ввода карантина во Франции и Германии глава России заявил, что российские власти не планируют «запускать так называемый общенациональный локдаун»...

Под предлогом пандемии
Минкульт Украины отказал Украинской Православной Церкви в проведении богослужения в Софии Киевской...

Протоиерей Николай Данилевич: Ещё ни одна Поместная Православная Церковь, кроме Фанара, не признала «ПЦУ» соборно
В ОВЦС УПЦ обратили внимания, что что решение Патриарха Вафроломея о признании украинских раскольников не признаётся в Церквах на соборном уровне, и из-за этого Фанар давит на отдельных Предстоятелей...

Исламисты продолжают убивать мирных граждан во Франции
В городской церкви Нотр-Дам в Ницце неизвестный напал на верующих и обезглавил пожилого мужчину...

Власти закрыли доступ паломникам на Соловки
Отныне до Соловков могут доехать только жители архипелага...

Армения вернёт Азербайджану семь районов, которые она захватила помимо Карабаха
Об этом на фоне успехов азербайджанской армии ясно дал понять президент России Владимир Путин...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Анну Иоанновну, чудесное спасение Царской Семьи при катастрофе на станции Борки и издание Манифеста 17 октября...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика