Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2020

Исламисты продолжают убивать мирных граждан во Франции
В городской церкви Нотр-Дам в Ницце неизвестный напал на верующих и обезглавил пожилого мужчину…

Место нападения исламиста во ФранцииИсламисты продолжают показывать всему миру своё отношение к окружающим, не разделающим их религиозные взгляды, — во Франции ещё один мусульманин напал на мирных граждан, обезглавив как минимум одного из пожилых французов.

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, сообщает издание Nice-Matin. По другой информации, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней, сообщает Интерфакс.

Согласно первым данным, минимум два человека погибли, несколько человек ранены. При этом, некоторые СМИ сообщают, что один из погибших — 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

В районе происшествия были слышны выстрелы, добавляет Nice-Matin. Место происшествия оцеплено полицией.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в срочном порядке поехали в кризисный центр МВД на площади Бово в Париже.

France Bleu сообщает, что открыто расследование по факту «убийства в связи с террористической деятельностью», «покушения на убийство в связи с террористической деятельностью», совершенных «преступным террористическим сообществом». Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

Похожий инцидент произошёл ранее в октябре близ Парижа: там чеченец из России обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

При этом бросается в глаза, что все эти нападения во Франции совершают в основном приезжие, не имеющие к французскому обществу никакого отношения. Таким образом, исламисты фактически лезут в чужой монастырь со своим «шариатским уставом» и пытаются установить во Франции свои порядки. Естественно, что французы этому сопротивляются, и если в этом противостоянии победят исламисты, Франция прекратит своё существование и превратится в Чечню или Турцию.

Кстати, последние нападения исламистов вызвали всплеск негодования французов, которые уже готовы голосовать на следующих президентских выборах за французскую националистку Марин Ле Пен. Понимая это, президент Франции Макрон стал делать резкие заявления против исламистов и пошёл на конфронтацию с Анкарой из-за своей идеи «просвещённого ислама». Акции устрашения исламисты привели к тому, что Франция резко поправела и забыла о всякой толерантности.

Русская линия

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Исламисты продолжают убивать мирных граждан во Франции
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