Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2020

Протоиерей Николай Данилевич: Ещё ни одна Поместная Православная Церковь, кроме Фанара, не признала «ПЦУ» соборно
В ОВЦС УПЦ обратили внимания, что что решение Патриарха Вафроломея о признании украинских раскольников не признаётся в Церквах на соборном уровне, и из-за этого Фанар давит на отдельных Предстоятелей…

Протоиерей Николай ДанилевичНи одна из Поместных Православных Церквей, кроме Фанара, признавших «ПЦУ», не сделала этого соборно, констатировал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии «Першому Козацькому», сообщает СПЖ.

«Кипрская Церковь уже третья, которая не синодальным, а самочинным и личным решением Предстоятеля признает „ПЦУ“, — отметил спикер УПЦ. — Нет ещё ни одного признания именно соборного, но в Церкви все действия совершаются соборно. Именно это стало основанием для того, чтобы четыре митрополита Кипрской Церкви выступили с протестом».

Отец Николай ещё раз подчеркнул, что в Церкви все решения принимаются соборно, а затем эти решения должны пройти рецепцию — т. е. принятие всей полнотой Церкви.

«И мы видим, что вопрос признания „ПЦУ“ не проходит рецепции среди Поместных Православных Церквей, — пояснил священник. — В каждой из этих Церквей, которые, скажем так, „наполовину“ признали, нет соборного признания, не признают епископы, не признаёт народ и духовенство. Это означает, что решения неправильные и противоречат вообще духу Церкви».

Сейчас, добавил он, все ожидают Синода Кипрской Православной Церкви и его решения.

«Мы верим, что истина рано или поздно восторжествует. Думаю, что однозначно было и давление со стороны Фанара, и давление со стороны американцев, возможно, ещё какие-то факты, которые сподвигли архиепископа Хризостома пойти на это. Видно, что он хотел сделать это раньше, но ожидал рукоположения епископа, который может дать ему в Синоде преимущество в один голос. Иерархия там фактически разделена», — отметил замглавы ОВЦС УПЦ.

По его словам, люди всё равно знают, где правда, а где — неправда, и «четыре митрополита чётко сказали, что Епифаний — раскольник, хиротония не канонична, действия патриарха Варфоломея — самочинные, антиканоничные и нецерковные».

«Правда на стороне этих четырех митрополитов. <…> Сколько было таких случаев, когда в истории Церкви патриархи и архиепископы ошибались. Поэтому важна соборная, всеобщая и свободная дискуссия, и свободное решение этих вопросов, а не диктат какой-то одной Церкви, как в случае с Фанаром. Сейчас, мне кажется, Константинопольский Патриархат видит, что его решения не могут быть имплементированы на соборном уровне, и из-за этого давит на отдельных Предстоятелей с тем, чтобы они признали „ПЦУ“. Но все равно — эти решения не принимаются полнотой Церкви, нет рецепции», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

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Протоиерей Николай Данилевич: Ещё ни одна Поместная Православная Церковь, кроме Фанара, не признала «ПЦУ» соборно
В ОВЦС УПЦ обратили внимания, что что решение Патриарха Вафроломея о признании украинских раскольников не признаётся в Церквах на соборном уровне, и из-за этого Фанар давит на отдельных Предстоятелей...

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