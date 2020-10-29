В ОВЦС УПЦ обратили внимания, что что решение Патриарха Вафроломея о признании украинских раскольников не признаётся в Церквах на соборном уровне, и из-за этого Фанар давит на отдельных Предстоятелей…

Ни одна из Поместных Православных Церквей, кроме Фанара, признавших «ПЦУ», не сделала этого соборно, констатировал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии «Першому Козацькому», сообщает СПЖ.

«Кипрская Церковь уже третья, которая не синодальным, а самочинным и личным решением Предстоятеля признает „ПЦУ“, — отметил спикер УПЦ. — Нет ещё ни одного признания именно соборного, но в Церкви все действия совершаются соборно. Именно это стало основанием для того, чтобы четыре митрополита Кипрской Церкви выступили с протестом».

Отец Николай ещё раз подчеркнул, что в Церкви все решения принимаются соборно, а затем эти решения должны пройти рецепцию — т. е. принятие всей полнотой Церкви.

«И мы видим, что вопрос признания „ПЦУ“ не проходит рецепции среди Поместных Православных Церквей, — пояснил священник. — В каждой из этих Церквей, которые, скажем так, „наполовину“ признали, нет соборного признания, не признают епископы, не признаёт народ и духовенство. Это означает, что решения неправильные и противоречат вообще духу Церкви».

Сейчас, добавил он, все ожидают Синода Кипрской Православной Церкви и его решения.

«Мы верим, что истина рано или поздно восторжествует. Думаю, что однозначно было и давление со стороны Фанара, и давление со стороны американцев, возможно, ещё какие-то факты, которые сподвигли архиепископа Хризостома пойти на это. Видно, что он хотел сделать это раньше, но ожидал рукоположения епископа, который может дать ему в Синоде преимущество в один голос. Иерархия там фактически разделена», — отметил замглавы ОВЦС УПЦ.

По его словам, люди всё равно знают, где правда, а где — неправда, и «четыре митрополита чётко сказали, что Епифаний — раскольник, хиротония не канонична, действия патриарха Варфоломея — самочинные, антиканоничные и нецерковные».

«Правда на стороне этих четырех митрополитов. <…> Сколько было таких случаев, когда в истории Церкви патриархи и архиепископы ошибались. Поэтому важна соборная, всеобщая и свободная дискуссия, и свободное решение этих вопросов, а не диктат какой-то одной Церкви, как в случае с Фанаром. Сейчас, мне кажется, Константинопольский Патриархат видит, что его решения не могут быть имплементированы на соборном уровне, и из-за этого давит на отдельных Предстоятелей с тем, чтобы они признали „ПЦУ“. Но все равно — эти решения не принимаются полнотой Церкви, нет рецепции», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

Русская линия