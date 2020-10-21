Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства горячо любимый своей паствой протоиерей Димитрий Смирнов отошёл ко Господу на 70-м году жизни. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Василий Рулинский, передаёт РИА Новости.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал он.

Отец Димитрий многие годы страдал от сахарного диабета и перенёс несколько инсультов. В июле 2019 года он был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжёлом состоянии. Несмотря на физическое недомогание, отец Димитрий по-прежнему не терял духовной бодрости и старался утешать своих многочисленных духовных чад.

Отец Дмитрий Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. Экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003—2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Был горячо любим верующими Русской Православной Церкви, известен своими яркими высказываниями на духовные темы, а также твёрдым отстаиванием нравственных и семейных ценностей. Принимал непосредственное участие в поисках и переносе останков генерала Каппеля из Китая в Россию.

Вечная память, дорогому батюшке!

Русская линия