Митрополит Киевский Онуфрий: Нынешняя ситуация, которую мы переживаем, пусть не будет основанием для отчаяния или уныния, а станет поводом для нашего покаяния

20 октября 2020 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим со специальным воззванием в связи с усилением эпидемической опасности распространения COVID-19 на Украине и призвал свою паству принести достойные плоды покаяния, чтобы сила Господня явилась в исцелении больных, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ниже мы приводим текст обращения целиком:

«Сегодня с грустью вынужден констатировать, что Украина уже более полугода переживает сложные времена борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Коронавирус изменил жизни многих людей. Эпидемическая опасность заставила по-особому ценить Богом данные жизни, благополучие наших родных и близких, тщательно следить за своим здоровьем.

Следуя Святому Писанию, мы свою жизнь вручаем в руки Господа Иисуса Христа, Который является нашим Спасителем и Целителем. И верим, что в нашей жизни всё происходит по воле Божьей, который не хочет гибели Своих детей, а дарит жизнь вечную в обителях Царства Небесного (Ин. 3:16). Поэтому нынешняя ситуация, которую мы переживаем, пусть не будет основанием для отчаяния или уныния, а воспринимается как испытание нашей любви, смирения и терпения. Однако пренебрегать личной безопасностью или здоровьем также не следует.

Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения, соблюдать карантинные нормы, не игнорировать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, дезинфекционный режим. В храмах и церковных помещениях следует осуществлять входной санитарный контроль.

Особенно уязвимыми к заболеваниям является пожилые люди. Они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Поэтому особенно прошу наших пожилых прихожан не подвергать себя опасности, избегать мест с большим скоплением людей и не оставлять свои дома без крайней необходимости.

По словам святых отцов, болезни даются для духовного очищения и спасения души. Часто из-за заболевания человек находит путь к Богу. Мы не всегда можем знать Промысл Божий в своей жизни, для чего послано то или иное испытание. Но наш благословенный долг — менять к лучшему свою греховную жизнь и духовно расти в христианских добродетелях.

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, вместе с заботой о телесном здоровье, заботиться и о духовном, усилить наши церковные и домашние молитвы, в том числе и за врачей, которые продолжают ценой собственной жизни и здоровья бороться с пандемией, принести искренние плоды покаяния и засвидетельствовать в делах любви, что мы поистине являемся детьми Божьими. И сила Господня явится в исцелении больных (Лк.5, 17)".

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