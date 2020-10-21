Глава раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» лже-патриарх Филарет Денисенко обвинил Константинопольского Патриарха Варфоломея в стремлении к папизму и призвал Поместные Православные Церкви не идти у него на поводу и отказаться признавать легитимность созданной при его же участии «Православной церкви Украины», сообщает РИА Новости.

«Признать томос от 6 января 2019 года — это значит согласиться на появление своеобразного папства в Православии. Исходя из того, что этим томосом нарушается чистота Православия, любая Православная Церковь, если она хочет оставаться православной, не может признать этот томос. Призываю всех православных христиан в Украине и во всём мире твердо стоять на принципах святого Православия и не отходить от него», — сказано в сообщении Филарета на сайте раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата».

По его словам, признание томоса об «автокефалии» так называемой «ПЦУ» означает признание «не первенства чести Константинопольского Патриарха в Православии, а его первенства власти».

Любопытно, что это заявление Денисенко сделал буквально через пару дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Фанара посетить Киев. Таким образом, если Патриарх Варфоломей всё-таки решится приехать в 2021 году на Украину, простой для него эта поездка не будет. И уж точно никакого исцеления украинского раскола его действия на Украину не принесли.

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