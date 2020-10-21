Русская линия
Сводка новостей от 21 октября 2020

Кондрусевич просит Ватикан вернуть его, наконец, в Минск
Глава белорусских католиков прибыл в Рим, чтобы напомнить ватиканским дипломатам о том, что его до сих пор не пускают в Белоруссию…

Католический митрополит Минско-Могилевский Тадеуш КондрусевичВ Ватикане, похоже, несколько подзабыли о том, что глава Римско-католической церкви в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич до сих пор пребывает вне пределов Белоруссии, а потому сам прелат решил лично наведаться с визитом в Ватикан, чтобы узнать, когда же его опять пустят в Минск.

«19 октября архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с кардиналом госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Святого Престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину для осуществления служения для своей паствы», — говорится в сообщении Ватиканского радио, передаёт Интерфакс-Религия.

Отмечается, что, «обеспокоенный запретом иерарху вернуться в Беларусь, Святой Престол прикладывает максимум усилий с целью скорейшего исправления существующей ситуации». В Ватикане надеются, что проблема будет решена. Однако, когда Кондрусевич вернётся в Минск и вернётся ли вообще, здесь, похоже, не знают.

Русская линия

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Кондрусевич просит Ватикан вернуть его, наконец, в Минск
Глава белорусских католиков прибыл в Рим, чтобы напомнить ватиканским дипломатам о том, что его до сих пор не пускают в Белоруссию...

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