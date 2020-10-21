В Русской Православной Церкви предложили законодательно запретить ограничения в образовании для детей, которые не прошли вакцинацию, а также ввести штрафы для чиновников, которые давят на родителей в вопросах вакцинации. Об этом говорится в докладе председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова, который принял участие в круглом столе «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-правового регулирования» в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Отец Федор отметил, что чиновники различного уровня предлагают не допускать к занятиям в детских садах и школах детей, родители которых приняли законное решение об отказе от прививок. Есть и случаи «незаконных попыток привлечения родителей к административной ответственности и проверок семьи со стороны органов опеки и попечительства в связи с законным отказом родителей от профилактических прививок».

«Иными словами, нам всерьёз предлагают ущемлять часть граждан в базовых конституционных правах: детей — в связи с состоянием их здоровья (с их иммунным статусом), и родителей — в связи с законно принятым ими медицинскими решениями. Подобные призывы противоречат конституционному принципу равенства прав граждан», — подчеркивается в докладе.

«В законе вакцинация — это профилактическая мера. Нигде не сказано, что это обязательно для ребёнка. Желание образовательных структур и чиновников добиться нужных показателей без учёта альтернативной точки зрения, которая есть в обществе, это опасная тенденция», — пояснил РИА Новости глава Патриаршей комиссии.

В связи с этим он считает важным принять «законодательные меры, гарантирующие доступность общего и дополнительного образования в избранной родителями форме для всех детей и исключающие дискриминацию детей в этой области в связи с их иммунным статусом и законными медицинскими решениями их родителей».

По мнению отца Федора, нужно также законодательно «сделать невозможным неправомерное давление на родителей при принятии ими медицинских решений, в том числе решений о профилактической вакцинации». В частности, предлагается «реализовать предложения общественных организаций по внесению в новый административный кодекс более общей нормы о наказании должностных лиц за нарушение прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь».

Кроме того, в Русской Православной Церкви призвали давать родителям полную информацию, как о рисках, связанных с отказом от прививки, так и о возможных рисках, осложнениях, негативных последствиях для здоровья в случае её проведения. «Президент объявил вакцинацию добровольной, в законе она указана как профилактическая, и родители не должны подвергаться давлению. Вакцинация — не только от коронавируса — должна носить исключительно добровольный характер», — подытожил глава Патриаршей комиссии.

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