Афонский старец Гавриил Карейский из монастыря Кутлумуш направил открытое письмо Священному Киноту Святой Горы Афон, в котором подверг критике решение ряда афонских монастырей принимать у себя украинских раскольников. Текст письма опубликован на портале Pentapostagma. gr, сообщает СПЖ.

«Печально и в то же время удручающе осознавать, что современная гора Афон из колыбели Православия и цивилизации, из мастерской, производившей великих подвижников и освященные преподобные лики, мучеников и исповедников нашей Православной веры, во многом изменяется, направляясь в сторону обмирщения, синкретизма, экуменизма, безжалостного преследования слабых со стороны сильных, традиционных монастырей, которые противятся тем, кто толкает их на скользкую дорожку „под откос“», — говорится в письме.

По его мнению, сегодня Святая Гора стала «почти чужой и неузнаваемой, согласной и послушной чужим и мирским приказам, всегда антиправославным», которые должны посеять на Афоне раздор, разногласия и жестокое поведение по отношению к монахам, которые «сопротивляются появлению новых и очень мирских идей и моделей поведения, которыми теперь явно стремятся изменить Православную веру и Священное Предание нашей Церкви».

«Гора Афон не только спокойно молчит, но благоволит и содействует в распространении синкретического и экуменического духа, чужеродного, неуместного и губительного для неизменного пути, по которому следовала наша Православная Церковь», — подчеркнул старец, добавив, что «если мы не выздоровеем и не оправимся от этой духовной летаргии, мы рискуем потерей нашего спасения».

Он уточнил, что это касается в основном административных органов Афона, Священного Кинота и Священной Эпистасии, а монастыри и монахи, выступающие против процесса секуляризации и экуменизма, подвергаются различному давлению, угрозам и гонениям.

Такая ситуация, считает он, стала следствием Критского собора 2016 года, на котором «Истина была низвергнута человеком и стала „истиной“», а еретики перестали называться еретиками, «потому что это было в интересах всех международных, внецерковных кругов Нового Мирового Порядка».

Критский собор, по мнению старца, стал злом, и от него были последствия. В частности, это дарование «автокефалии» от имени Вселенского Патриархата раскольникам, еретикам и самосвятам на Украине, «церковное общение с ними и их поминание» и «уже молитвенное общение и сослужение» раскольников с отдельными иеромонахами и настоятелями афонских монастырей.

Кроме того, старец указал на случаи антиканонических совместных молитв представителей Афона с мусульманами и католиками, а также на интенсивное давление на Святую Гору «со стороны местных, но в основном иностранных государственных деятелей и международных экуменических центров, чтобы она изменила свою Православную идентичность».

В завершение он отметил, что гонения и обвинения в адрес иеромонахов и монахов Святой Горы, которые «стремятся только ко Господу, на деле сражаясь за Православную Его Церковь», — это Крест и цена, которую они платят за свои действия и слова. А раскольники, констатировал старец, все равно попадут в ад.

«Раскольники Украины не спасутся, они попадут в ад. Сколько бы монастырей (святогорских или нет) не принимали их, не сотрудничали, не молились и не общались с ними, они тоже не спасутся и также попадут в ад», — резюмировал старец Гавриил Карейский.

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