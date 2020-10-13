11 октября 2020 года, в воскресенье, митрополит Галльский (Константинопольского Патриархата) Эммануил совершил в сосослужении епископов Регионского Иринея и Мелитинского Максима вечерню в римско-католической церкви Сент-Этьен-дю-Мон на горе Сент-Женевьев в Париже, недалеко от Пантеона, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на официальный сайт Галльской митрополии.

Богослужение проходило в присутствии и при участии римско-католического архиепископа Парижского Мишеля Опети, который был в литургическом облачении. Также на богослужении присутствовали представители греческих и кипрских дипломатических властей в Париже.

Вечерня была совершена в память о святом Дионисии Ареопагите, который, по преданию, был епископом Парижским и был умучен за веру в этом городе на горе Монмартр.

В церкви Сент-Этьен-дю-Мон, датируемой 6 веком, также находится рака с частью мощей святой Женевьевы (Геновефы) Парижской. В этом году отмечается 1600-летие со дня рождения святой Женевьевы (420 г.), одинаково почитаемой как в Католической, так и в Православной Церкви.

Святые Дионисий и Женевьева считаются небесными покровителями Парижа.

В своём выступлении после богослужения митрополит Эммануил рассказал о двух святых и их деятельности по распространению Христианства на территории будущей Франции. Он подчеркнул, что «святые неделимой Церкви для всех нас сегодня являются проводниками желаемого единства христиан».

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