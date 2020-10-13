Глава МИД Германии заявил, что в Берлине нет планов по заморозке российско-немецких отношений…

Хайко Маас: Как бы то ни было, случившееся с Навальным не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших взаимоотношениях с Россией

Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, и не планирует рвать экономические связи, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

Так министр отреагировал на заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — отметил Маас.

Он добавил, что за прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — продолжил министр.

Однако межгосударственные отношения «страдают» из-за ряда инцидентов, включая хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, заключил Маас. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако Россия эти обвинения отвергает.

Русская линия