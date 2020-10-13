На фоне заявлений российских чиновников о росте числа заражённых коронавирусом, печальные известия стали приходить из некоторых епархий Русской Православной Церкви, где правящие епископы так напуганы этой заразой, что готовы не только вводить в храмах масочный режим и прочие ограничения, но и вовсе закрывать церкви и монастыри для верующих просто по подозрению в том, что там гипотетически может распространиться коронавирус.

Показательным в этом плане стало обращение митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора к пастве Смоленской епархии «в связи с ухудшением в Смоленской области санитарно-эпидемиологической обстановки». Без какого-либо требования Роспотребнадзора данный епископ сам поспешил закрыть свой кафедральный собор и ввёл дополнительные ограничения во всей епархии.

«Мною принято решение о приостановлении богослужений в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска, и введении запрета на посещение главного храма Смоленской епархии на ближайшие 10 дней. В этот период Смоленское епархиальное управление будет работать в дистанционном режиме. Данное решение связано с тем, что Свято-Успенский кафедральный собор, являющийся одним из самых посещаемых паломнических и туристских объектов города Смоленска, потенциально может стать местом повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией», — заявил архиерей.

«Благословляю прихожанам храмов и монастырей Смоленской епархии во время посещения богослужений строго соблюдать масочный и дистанционный режимы, не прикладываться к святыням и соблюдать иные предписанные меры безопасности при совершении таинств и чинопоследований. Не благословляется посещение епархиальных храмов и монастырей прихожанам в случае выявления у них признаков респираторных заболеваний и повышенной температуры», — говорится в обращении.

Кто бы мог подумать, что мы доживём до того времени, когда правящие архиереи будут не привозить святыни для поклонения верующих из других мест, как это было, например, с Поясом Пресвятой Богородицы, а требовать от прихожан чуждаться их в страхе от коронавируса.

Русская линия