Власти США потребовали от православных прекратить практику причастия из одной Чаши при помощи одной лжицы…

Офис генерального прокурора штата Нью-Гэмпшир в США предостерег Бостонскую митрополию Американской архиепископии Константинопольского Патриархата от использования во время Причастия общей чаши и общей лжицы, пригрозив судом, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Рappaspost.com.

В письме, отправленном митрополиту Бостонскому Мефодию и местному приходскому священнику, чиновники обвиняют приход святителя Николая в Портсмуте во вспышке COVID-19 в начале сентября.

«Греческая православная практика использования одной общей чаши и ложки, по-видимому, является возможным источником вспышки COVID-19 в храме святителя Николая», — заявила заместительница генерального прокурора Энн Эдвардс.

В трехстраничном письме чиновники изложили многочисленные инструкции относительно совершения богослужения, среди которых духовенству и верующим предписано «избегать общих чашек, сервировочной посуды, богослужебных книг или передачи тарелок».

По мнению американских чиновников, практика Причастия одной лжицей и из одной чаши «должна быть изменена». В противном случае, заместитель прокурора предупредила митрополита и священников о «дальнейших мерах по обеспечению соблюдения закона» и судебным разбирательством.

По словам представителей государственных органов здравоохранения на приходе святителя Николая в сентябре были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом и ещё три случая были обнаружены путем отслеживания контактов с членами общины.

В ответном письме митрополия Бостона заявила, что Церковь принимает все необходимые меры предосторожности, заболевшие прихожане не причащались, а сам храм был закрыт в течение нескольких недель. При этом в митрополии подчеркнули, что церковные традиции защищены Конституцией США.

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