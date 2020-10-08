Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области пополнило список выявленных объектов культурного наследия. В частности, в него включили дом, где в советские годы произошло знаменитое Зоино стояние, сообщает 63.Ru.

Здание расположено на улице Чкалова. По преданию, в 1956 году работница трубного завода, девушка по имени Зоя, решила встречать Новый год в компании друзей. В доме собрались все близкие, кроме её жениха Николая. Обидевшись на него, Зоя взяла икону святителя Николая и стала танцевать с ней вокруг комнаты. Через несколько минут она окаменела и простояла неподвижно 128 дней.

Несмотря на попытки советских властей замолчать эту историю, она быстро разошлась по всему СССР. В 2009 году российский режиссёр Александр Прошкин снял по её мотивам фильм «Чудо». Знаменитый дом хотела выкупить Русская Православная Церковь, чтобы построить на его месте часовню в честь Николая Чудотворца. Но этого так и не произошло.

В 2012 году в честь стояния Зои на улице Чкалова установили памятник Николаю Чудотворцу. По преданию, именно после его визита в ночь перед Пасхой девушка ожила.

В 2014 году дом оказался под угрозой сноса. Участок, в границы которого попадает здание, хотели застроить высотками. Спустя 6 лет власти Самары отклонили проект.

Дом, где было Зоино стояние, планируют передать властям для организации музея. Правда, сроки пока неизвестны.

Русская линия