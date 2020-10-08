Русская линия
Сводка новостей от 8 октября 2020

Виктор Орбан содомитам: оставьте наших детей в покое
Премьер-министр Венгрии выступил против пропаганды содомии среди детей в ответ на вопрос о книге с персонажами-геями…

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что представители ЛГБТ должны «оставить наших детей в покое», когда его спросили о детской книге с персонажами-содомитами, сообщает СПЖ со ссылкой на New Straits Times.

Орбан высказался против пропаганды половых извращений, отвечая на вопрос о книге, которую издала ЛГБТ-ассоциация. Скандал вокруг книги разгорелся после того, как один из политиков уничтожил образец во время пресс-конференции и назвал сборник «гомосексуальной пропагандой».

Книга «Мир историй для всех» содержит персонажей-содомитов. Например, в одном рассказе главной героиней выступает Золушка-лесбиянка, в другом — трансгендерный убийца драконов.

«В Венгрии есть законы, касающиеся гомосексуализма, в основе которых лежит исключительно толерантный и терпеливый подход», — сказал Орбан во время интервью на общественном радио.

«Но есть красная черта, которую нельзя переступать», — отметил премьер Венгрии, назвав книгу «провокационным актом». «Резюмирую свое мнение по этому поводу: оставьте наших детей в покое», — сказал он.

Русская линия

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Виктор Орбан содомитам: оставьте наших детей в покое
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