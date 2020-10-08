В день памяти преподобного Сергия Радонежского Предстоятель не смог принять участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре…

8 октября 2020 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Фоме, в котором поздравил братию, всех паломников и прихожан обители с праздником и объяснил причины, по которым он не смог посетить Лавру в этот день, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Его Святейшества, каждый верующий, приходящий в Лавру к Преподобному, «опытно знает, сколь велика его благодатная помощь, сколь живо и действенно его присутствие с молящимися в этом святом месте».

Ежегодно, летом и осенью, в дни памяти преподобного Сергия множество паломников, священнослужителей и архиереев из разных мест России и из других стран устремляются в Лавру для прославления игумена Земли Русской. По традиции праздничные торжества в обители Преподобного в эти дни возглавляет Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл с сожалением сообщил о причинах, которые не позволили ему посетить Троице-Сергиеву лавру в этот день: «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, ещё не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения».

«Но, памятуя о том, что для молитвы нет ни границ, ни расстояний, я духовно сорадуюсь сему торжеству и вместе со всеми вами возношу молитвы к Преподобному. Знаю, сколь велика сила соборной молитвы, и твердо уповаю на его предстательство пред Престолом Божиим», — добавил Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Владыка напомнил, что «текущая пандемия — это серьёзное испытание, которое даёт нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

«Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по Промыслу Вседержителя. Дай Бог, чтобы переживаемые испытания послужили утверждению нашего народа в вере, обращению ко Христу многих людей», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл, пожелав «архипастырям, пастырям, монашествующим и верным чадам Церкви Христовой щедрой помощи Вседержителя в дальнейшем следовании по пути спасения».

Русская линия