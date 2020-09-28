Основной лейтмотив заявлений президента России Владимира Путина все последние дни сводится к тому, что российские власти не хотели бы вводить новые масштабные ограничения из-за коронавируса, столь чувствительные для экономики и обременительные для людей. Об этом глава России вновь заявил в понедельник, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

В свою очередь, экономисты указывают, что у российских властей попросту нет уже никаких возможностей вновь вводить столь серьёзные ограничения, хотя часть чиновников всё же настаивает на введении карантина.

На это, в частности, указал в интервью ИА Regnum экономист Михаил Хазин. «Если такие ограничения снова введут, то будет экономическая катастрофа. Этого нельзя делать категорически, потому что в противном случае 40% населения лишатся средств к существованию», — заявил Хазин.

Однако, у чиновников может быть своя логика, считает он. «Карантин — это инструмент. И в рамках политической схватки, которая очень усилилась, это инструмент очень деятельный. По этой причине я не исключаю, что будут попытки использовать этот инструмент. Разными силами. Но сказать, кто и как, достаточно сложно. Степень политического противостояния нарастает, это точно. Поэтому я думаю, что попытки возобновить карантин будут», — заключил он.

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