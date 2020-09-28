Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Нельзя с битами и в балаклавах идти против бабушек и женщин

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью «Першому Козацькому» заявил, что противостояние вокруг храмов УПЦ, которое ещё происходит на западе Украины, — неправильно и должно быть прекращено, сообщает СПЖ.

Его Блаженство назвал попытки рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви «отголоском времен президента Петра Порошенко». В настоящее время, по словам владыки, ситуация «кардинально изменилась» — центральная власть не вмешивается во внутренние вопросы Церкви, а тот «негатив», который остался на местах «должен быть прекращён».

«Государство не имеет право вмешиваться в дела Церкви, Церковь отделена от государства. Мы готовим людей для вечности, а государство — для этой жизни. И если у нас есть взаимопонимание, то мы делаем взаимную пользу для воспитания добрых людей и граждан», — сказал митрополит Онуфрий.

Отвечая на вопрос о том, как верующим УПЦ защищать свои храмы и святыни, Предстоятель отметил, что это необходимо делать с умом. «Если приходят со словом, то защищаться надо словом, если приходят с битами, в балаклавах на простых женщин и бабушек наших и показывают свою силу, то надо им дать понять, что так не делается: „Ты покажи свою силу перед такими как ты, а не перед немощным человеком“, — сказал Блаженнейший. — Так что надо адекватно защищать свои святыни».

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