Армения и Азербайджан объявили военное положение и начали активную подготовку к полномасштабной войне…

27 сентября 2020 года резко обострилась ситуация и возобновились масштабные боестолкновения в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

В связи с этим министерство обороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к прекращению огня.

Армения и Азербайджан уже объявили военное положение в своих странах и начали активную подготовку к полномасштабной войне, что вызвало серьёзную обеспокоенность у международного сообщества.

В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.

В свою очередь, в Русской Православной Церкви заявили о том, что молятся о скорейшем мирном разрешении нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Патриарх Кирилл считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира», — заявил журналистам в воскресенье, 27 сентября, и.о. руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русская Православная Церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана, и готова и впредь выполнять эту миссию», — добавил В. Легойда.

Русская линия