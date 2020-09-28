Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2020

На Святой Горе Афон в ночь на Крестовоздвижение произошло землетрясение
Самый мощный подземный толчок магнитудой 5,2 балла случился прямо во время Всенощного бдения…

АфонВ ночь на 27 сентября 2020 года, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, в районе Святой Горы Афон произошло землетрясение, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia.info.

Момент самого мощного подземного толчка магнитудой 5,2 балла запечатлела камера, установленная внутри Протатского храма в центре афонской столицы Карее. В храме в это время совершалось Всенощное бдение.

По информации СМИ, первый подземный толчок магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера был зафиксирован в районе Афона в 22.39 по местному времени в субботу, 26 сентября. В воскресенье ночью, в 01.50, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 16 километров, в 33 километрах от административного центра Афона Кареи. Затем последовала серия афтершоков, самый сильный был магнитудой 3,9 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате серии подземных толчков, затронувших Святую Гору, пока не поступало.

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На Святой Горе Афон в ночь на Крестовоздвижение произошло землетрясение
Самый мощный подземный толчок магнитудой 5,2 балла случился прямо во время Всенощного бдения...

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