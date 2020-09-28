Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2020

Фонд «Возвращение»: Нам необходимо преодолеть застой в вопросе возвращения исторических названий русским улицам и площадям
Фонд принял решение организовать новый Телеграм-канал, посвящённый возвращению и сохранению исторических названий и памятников…

Логотип Фонда "Возвращение"22 сентября 2020 года в Москве при храме Рождестве Богородицы в Старом Симонове состоялась встреча членов Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение».

Обсуждали наметившийся в последние 10 лет застой в области возвращения исторических названий и лишь единичные случаи восстановления таких историко-культурных ценностей как названия улиц и т. п.

Более того, членами Фонда с тревогой был отмечен поворот к возвращению различных советских символов: от установления памятников коммунистическим сатрапам до возвращения героев труда, норм ГТО и прочее.

Чтобы попытаться переломить эту тенденцию было решено организовать новый Телеграмм-канал «Возращение России»: https://t.me/VOZVR_ROS.

Канал посвящён возвращению и сохранению исторических названий, памятников, ансамблей, архивных фондов и других культурных ценностей, утраченных преимущественно в советский период. Целью канала — показать ту пропасть, которая возникла между современностью и Россией исторической, то есть до советской власти.

По данным «Русской линии», на этом ресурсе планируют размещать ещё не публиковавшиеся документы о том, с каким трудом в последние 10 лет энтузиасты пытаются хотя бы отчасти восстановить преемство Российской Федерации с Россией, уничтоженной большевиками в 1917 году.

Русская линия

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Фонд «Возвращение»: Нам необходимо преодолеть застой в вопросе возвращения исторических названий русским улицам и площадям
Фонд принял решение организовать новый Телеграм-канал, посвящённый возвращению и сохранению исторических названий и памятников...

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