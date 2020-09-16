Русская линия
Сводка новостей от 16 сентября 2020

К вящему огорчению Епифания Думенко
Лже-патриарх Филарет Денисенко выздоровел после заболевания, вызванного COVID…

Порошенко, Денисенко и ЕпифанийЛже-патриарх Филарет Денисенко выписался из больницы после перенесённого им заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией и находится в своей резиденции в Киве, сообщает сайт т.н. «Киевского патриархата».

«По милости Божьей, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выздоровел от болезни, — говорится в сообщении. — Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии».

Уже в ближайшее время Денисенко «продолжит трудиться на благо Церкви, будет выполнять свое служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и будет совершать богослужения».

Эта новость, должно быть, серьёзно огорчила бывшего ученика Денисенко Епифания Думенко, который возглавил ПЦУ и всеми правдами и неправдами пытается уничтожить т.н. «Киевский патриархат». Однако, Господь зачем-то сохраняет жизнь престарелому Денисенко, и это не может радовать представителей ПЦУ.

В случае скорой кончины лже-патриарха Филарета в ПЦУ постарались бы сделать вид, что Денисенко из новой структуры никуда и не уходил и является основателем ПЦУ. Однако чем больше проходит времени с момента раскола этого объединения раскольников и ухода Денисенко, пытающегося восстановить УПЦ КП, тем сложнее это будет сделать.

Русская линия

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