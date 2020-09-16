Германия пытается сохранить «Северный поток-2» Стало известно о попытке немецких властей предложить США сделку взамен на отмену санкций против строителей газопровода… Правительство Германии предложило США сделку для разрешения вопроса санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Zeit. «В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа», — пишет издание. Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии таких портов, взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме Шольца. Как на это предложение отреагировали в США остаётся загадкой, но не так давно президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода из-за госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Канцлерин Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкций в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер. Русская линия





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